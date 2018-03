Riche programme au foyer de jeunes d’Ath Ali

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 375 lecture(s)

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée chaque année le huit mars, le foyer de jeunes a retenu tout un programme à l’intention de la gent féminine. Habituées aux activités qu’organise cette structure, les femmes de la localité, qui n’ont aucun lieu pour se rencontrer ni encore moins pour se distraire, attendent avec impatience cette journée pour rompre avec la monotonie qui caractérise cette région de haute montagne. Le programme en question, concocté avec la collaboration de l’APC de Frikat, s’étalera sur quatre jours, soit du 5 mars au 8 mars. M. Mouloud Lamrani, premier responsable de ce foyer de jeunes, en dira davantage : «C’est une habitude chez nous. Chaque année, on donne l’occasion aux femmes de se rencontrer, pour exposer, entre autres, leurs produits et prendre part ou assister à des activités culturelles et artistiques». Ce foyer de jeunes ouvrira, donc, ses portes durant ces quatre jours de 8 heures du matin jusqu’à seize heures avec des expositions non-stop. Concernant ces dernières, il est à retenir que la direction de cet établissement a prévu la couture traditionnelle, la poterie, les gâteaux, les bijoux, les tapis, les objets brodés et des plats traditionnels (lemsmen, lekhfef, thighrifine)... Quant aux activités culturelles, il y aura le concours des meilleurs gâteau, plat et robe kabyle traditionnels. «C’est pour encourager ces femmes et valoriser leurs travaux», soulignera Mouloud Lamrani. Le responsable de ce foyer de jeunes a, par ailleurs, programmé des activités artistiques : une animation musicale et une pièce théâtrale. Au terme de ce programme, les meilleures seront récompensées. «Nous décernerons des cadeaux aux meilleures et des tableaux de participation à toutes les exposantes», conclura le même responsable. Il y a lieu de noter que les maisons de jeunes de toute la daïra de Draâ El-Mizan ont tracé, elles aussi, leurs programmes pour célébrer cet événement, en retenant des conférences et autres projections de films sur le combat des femmes.

A. O.