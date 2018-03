Dr Alain Zagalin assure une formation

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes | 496 lecture(s)

Le CHU de Tizi-Ouzou abrite depuis hier une formation dispensée par un médecin spécialiste français dans le domaine de la rhumatologie interventionnelle.

La formation, qui consiste en une exposition théorique en salle de colloque et actes pratiques au bloc opératoire, se poursuivra aujourd’hui encore. Une belle opportunité pour les médecins de cette spécialité pour acquérir une avancée dans leur savoir. En effet, «dans le cadre de la formation continue assurée périodiquement au niveau du CHU Nedir Mohamed, le service de rhumatologie, sous la direction du Pr Djenane, chef de service, organise une formation médicale pratique sur le thème : «Rhumatologie interventionnelle sur rachis sous scopies». Elle sera supervisée par Dr Zagala Alain, rhumatologue à Grenoble France, et ce durant les journées du 03 et 04 Mars 2018,» indique un communiqué diffusé par la direction du CHU Nedir Mohamed. Et de préciser que «la formation sera entamée durant la première journée  samedi 03 Mars à partir de 09h00 par une présentation théorique de Dr Zagala sur les infiltrations du rachis sous scopie avant de passer à l’acte pratique au bloc opératoire. Douze malades sont à cet effet retenus pour subir l’acte chirurgical nécessaire dont l’Epidurale, Foraminale, sacroiliaque, Hiatus, cervicale... Pour la seconde journée dimanche 4 mars, six autres malades seront également concernés pour l’acte chirurgical». A noter que le praticien français, arrivé à Tizi-Ouzou la veille du lancement de la formation, devrait repartir sur Lyon ce soir même, soit à la fin de la seconde journée de formation.

R. R.