Une doléance qui date de… 2000

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes | 466 lecture(s)

Si le terrain de foot de Tizi-Gheniff, à l’instar de nombreux stades de la wilaya, a bénéficié d'une belle pelouse en gazon synthétique dernière génération, les gradins, tant réclamés aussi bien par les spectateurs que par les responsables du football dans cette ville, ne sont pas encore réalisés. «Au début des années 2000, un wali en visite sur les lieux avait été sollicité pour doter ce stade de tribunes. Et aujourd’hui, comme vous voyez, rien n'a été encore fait à ce sujet. Pourtant, l'accord de principe a été donné par de nombreux responsables. Quand est-ce qu’une oreille attentive écoutera la voix de ces milliers de supporters du club local?», s’interroge un membre du mouvement associatif. Ce manque pousse les responsables du sport dans cette commune à remettre en avant cette revendication parce que l'Olympique de Tizi-Gheniff, un club pensionnaire du championnat honneur de wilaya, joue l'accession. «Vraiment, nous sommes inquiets. Au cas où notre équipe accéderait en Régionale 2, nous ne pourrions pas recevoir sur ce terrain. Celui-ci ne sera pas homologué, car la réglementation à ce sujet est claire : si un terrain n’a pas de gradins, il est automatiquement refusé», soulignera un autre membre du mouvement sportif dans cette localité. D'ailleurs, ces derniers temps, ce sujet prend une grande part dans les discussions : «Nous avons peur de ne plus voir cette équipe évoluer ici chez nous dans le cas où cet exploit (l’accession) serait réalisé», s’inquiète expliquera un fervent fan de l'OTG. D'ailleurs, même quand cette équipe joue des rencontres importantes, les supporters trouvent énormément de difficultés à suivre les matchs derrière la clôture ou, pour certains, depuis des balcons des immeubles. En tout cas, cela inquiète au plus haut point tout ce monde sportif dans cette localité où les jeunes trouvent du plaisir à regarder les matchs locaux. Il y a lieu de rappeler que cette localité a bénéficié d'une salle sportive en attendant aussi la réfection de la salle polyvalente faisant partie du complexe sportif de proximité où certaines structures nécessitent des travaux de restauration.

Amar Ouramdane