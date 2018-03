Attention route dangereuse !

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes | 561 lecture(s)

L'axe routier reliant le village Tizi N’Tedlest, dans la commune de Aïn Zaouia, au chef-lieu communal de Boghni, est devenu une menace pour les usagers. La dégradation de la chaussée et la constitution des nids-de-poule à plusieurs endroits sont la source de ce danger. Pour mieux illustrer cette situation, au niveau d'un virage dangereux et sur un périmètre de plus 5 mètres, les dégradations de la surface de la route étroite se sont transformées en cratères à éviter. De même, sur plus de 200 mètres de ce tronçon, l'état de la voie carrossable oblige les automobilistes à slalomer pour préserver un tant soit peu leur matériel roulant. Un chauffeur de taxi assurant le transport des voyageurs vers Draâ El-Mizan qualifiera cette situation de «mépris envers tous ceux qui empruntent cette voie qui est de surcroît une route nationale». Les travaux d'assainissement et les empiètements sur les accotements, en plus du manque d'entretien des fossés bétonnés réalisés par la direction des travaux publics ont complètement changé l’état de cette route traversant l'une des zones agricoles les plus importantes de la commune, mais qui, hélas, est envahie par le béton. Cependant, ce qui continue d'irriter les usagers de la RN30, d'autant plus qu'il s'agit d'une voie de communication pour rallier les wilayas d'Alger et de Bouira, c'est sans doute cette absence d'intervention des services de la DTP pour réhabiliter et réparer les parties dégradées en attendant l'inscription d'un projet à même de mettre fin au calvaire des automobilistes. À signaler que la dernière opération de rénovation de ce tronçon s'étendant sur plus de 5 km remonte à l'année 2015, mais qui n’a toutefois pas donné le résultat escompté vu ce que déplorent les milliers d'usagers. Du côté de l'APC, s'agissant d'une route ne relevant pas de son secteur d'intervention, les élus locaux attendent l'intervention de la DTP, dont les services à l'échelle de la circonscription ont déjà pris en charge le nettoyage des caniveaux.

Merzouk Haddadi