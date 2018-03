Peur et inquiétude à Tadmaït…

Par DDK | Il ya 10 heures 28 minutes | 631 lecture(s)

Dans la ville de Tadmaït, située à 18 km à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, la population s’inquiète de la prolifération des chiens errants dans leur localité.

En effet, la prolifération des chiens errants à travers divers quartiers et cités de la commune constitue un véritable danger pour la vie et la sécurité des citoyens. Les résidants du chef-lieu n’ont cessé de se plaindre de cet état de fait, d’autant plus qu’une majorité de ces chiens pourraient constituer un problème de santé publique. L’on apprendra que deux citoyens ont été mordus par des chiens errants au niveau du quartier 48 Logements où un nombre important de ces canins y ont élu domicile. Plusieurs autres cités du centre-ville sont également touchées par ce fléau telles que la cité Chouhada, les Oranges et la cité de La Gare. «Les services concernés au niveau des autorités locales nous ont promis de lancer, durant le mois janvier dernier, une opération d’abattage des chiens errants. Hélas, leur promesse n’a pas été tenue et la situation s’est accentue davantage», dira un résident du centre-ville. Et d’ajouter : «Mon père qui souffrent d’une maladie cornique n’arrive plus à retrouver son sommeil en raison de l’intensité des aboiements de ces chiens surtout durant les périodes nocturnes et tôt les mâtinés». Selon des citoyens, la présence, au niveau de ces cités, de dépotoirs anarchiques d’ordures aurait contribué à la prolifération, ces derniers jours, des chiens vagabonds, qui y trouvent "à manger et à boire". «Ces animaux pourraient s'attaquer à des citoyens vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées qui ne peuvent pas se défendre contre eux. Chaque année, les autorités communales organisent des campagnes d'abattage d'animaux errants, mais à chaque fois, ces derniers ressortent de nouveau. C'est un grand problème de santé publique auquel il faudra remédier avant qu'il ne soit trop tard», dira un autre habitant de la région. La population locale qui se plaint du problème de la prolifération de cette catégorie de canidés appelle les autorités locales à agir en urgence afin de trouver une solution à ces vagabonds en créant notamment des fourrières pour animaux afin de les protéger.

Rachid A.