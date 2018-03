Soulagement à Draâ El-Mizan

Par DDK | Il ya 10 heures 28 minutes | 593 lecture(s)

Une campagne d’abattage de chiens errants a été lancée, depuis le mois de février dernier, à travers la commune de Draâ El-Mizan. Suite à l’affichage d’un arrêté municipal signé par le chef de daïra, en raison du blocage de l’APC, l’opération d’abattage a déjà donné ses résultats. Ainsi, l’on fait état de soixante et un chiens abattus dans la région de Draâ El-Mizan. «Devant l'entrée de notre immeuble, il y a pas moins d'une dizaine de chiens errants. Et puis, ils sont menaçants. C'est pratiquement le même constat dans tous les quartiers. Mais ils sont plus nombreux dans les endroits où sont placés les bacs à ordure», dira un résident de la cité 200 Logements. C'est l'association des chasseurs Ourchène Djurdjura qui a été sollicitée pour mener cette opération. «En plus des chasseurs, il y a aussi les services de sécurité. Ainsi, l'arrêté a commencé le 9 février et prendra fin le 9 mars prochain. Aussi, nous avons avisé la population de tenir en laisse leurs chiens durant les deux nuits retenues pour mener cette opération», précisera une source proche de l'APC. Et de poursuivre : «Ce genre d'opération est minutieusement préparée et étudiée pour éviter des cas d'accidents». Dans cet ordre d'idées, les chasseurs ont sillonné deux nuits de suite les quartiers et les cités, notamment les lieux où se regroupent ces animaux souvent abandonnés par leurs propriétaires. «Pour abattre le maximum de chiens, il faudra attendre le moment où les meutes viennent par exemple fouiner dans les bacs à ordures», expliquera un membre de l'association. Et de continuer : «Le premier mars, nous avons abattu 38 chiens et le lendemain 23 autres. L'opération s'est déroulée sans aucun incident. Nos chasseurs sont expérimentés, et afin de ne pas gaspiller des munitions, ils savent quand ils vont passer à l'action. Dès que les bêtes tombent, nous les ramassons à bord d'une camionnette et au petit matin ils sont enterrés par les services concernés».

Amar Ouramdane