Quinze villages toujours sans gaz naturel

Par DDK | Il ya 10 heures 27 minutes | 635 lecture(s)

Bien que le gaz naturel soit arrivé dans la commune de Mâatkas depuis quelques années, il n’en demeure pas moins que plusieurs villages de cette municipalité ne sont toujours pas raccordés à cette énergie, à l’exemple de Berkouka. Totalisant une quinzaine de hameaux et de villages, pour une population d’environ 9 000 habitants, cette localité est, en effet, toujours pas alimentée en gaz de ville. Questionné sur la cause de ce retard, le maire de Maâtkas indiquera : «En effet, les grappes de villages de Berkouka ne sont pas encore raccordées au gaz naturel à cause d’une farouche opposition. L’affaire est d’ailleurs en justice. Seule la réquisition de la force publique lèvera ce blocage. De toute les manières, le réseau de distribution à travers cette localité est en bonne voie et dès que l’opposition sera levée, l’on effectuera les travaux de raccordement». Concernant les villages du secteur d’Aït Aïssi Ouziane et de Tizi Lilane, regroupant plusieurs autres villages, le même interlocuteur a fait savoir : «Même à Aït Aïssi Ouziane et de Tizi Lilane, le gaz n’est pas encore arrivé. Les travaux sont toujours en cours et ne sauront trop tarder. La population doit patienter un peu mais le projet est en bonne voie. Les entreprises sont invitées à mettre les bouchées doubles pour faire parvenir ce combustible aux villageois de toute notre commune».

H. T.