Le parc roulant de l’APC mobilisé

Pour une belle initiative, c’en est vraiment une ! La JSK, le club le plus titré d’Algérie, menacée de relégation en Ligue 2 cette saison encore, bénéficie d’une attention particulière, non seulement, des responsables de wilaya, mais aussi des collectivités municipales. Tout le monde se solidarise avec son équipe fétiche et met tout en avant pour lui éviter le purgatoire en fin de saison. Ainsi, après le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, qui effectué en personne un déplacement au stade du 1er Novembre pour encourager les joueurs, voilà que c’est au tour de l’APC des Ouadhias de faire un geste dans le même sens : «La JSK c’est notre porte-flambeau, c’est notre digne représentant. Le stade du 1er Novembre a été une tribune d’expression libre et démocratique. Et ce n’est pas qu’une question de football. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre à la disposition des supporters les moyens roulants de notre commune pour assurer gratuitement le transport jusqu’au stade de Tizi-Ouzou, et ce, jusqu’à la fin de la saison. Tous les supporters seront transportés gracieusement», a indiqué le maire d’Ouadhias, Akir Youcef. Et de préciser : «Notre unique motivation, c’est de sauver le club de la relégation et du chaos actuel. Nos bus seront tous réquisitionnés pour transporter les supporters à chaque rendez-vous jusqu’à l’ultime match. Nous devons tous s’entraider, chacun par ses moyens, afin d’éviter la purge à notre club».

H. T.