Brèves de Mizrana

Par DDK | Il ya 10 heures 27 minutes

Les travaux de gaz reprennent à Ouatouba…

Après un arrêt de plusieurs mois, les travaux de raccordement du village Ouatouba, à l’Ouest du chef-lieu communal de Mizrana, au réseau du gaz naturel viennent d’être enfin relancés. Les engins de l’entreprise réalisatrice ont refait surface. Les travaux de canalisation des conduites au niveau du chemin principal (CW03) avaient été entamés il y a une année, mais l’entreprise chargée de la réalisation du projet a quitté les lieux au bout de 6 mois, a-t-on appris des villageois. Ces derniers sont donc soulagés de voir les travaux reprendre : «Après des mois d’arrêt, le chantier de gaz de ville dont a bénéficié notre village a enfin repris et nous nous en réjouissons. Nous espérons juste qu’ils iront au bout cette fois-ci», appelle de ses vœux l’un des villageois. Selon les témoignages que nous avons recueillis sur place, les travaux réalisés jusque-là ont touché uniquement la route principale. La population locale devra donc prendre son mal en patience avant de voir cette énergie arriver dans les foyers. Les villageois exhortent les services concernés à achever les travaux dans les meilleurs délais, pour mettre un terme à leur souffrance qui dure depuis des années. La bonbonne de gaz butane coûte en effet très cher en période hivernale et l’hiver cette année est assez rude.

… Et on réclame la fibre optique

Les habitants de Ouatouba, village situé à 4 km à l’ouest du chef-lieu communal de Mizrana, ne sont toujours pas raccordés au réseau de la fibre optique. Ainsi, ils interpellent les services d’Algérie Télécom en vue de prendre en charge ce qu’ils appellent une «légitime doléance». Les habitants de cette bourgade attendent l’arrivée de cette technologie, ce qui leur permettra de jouir d’autres commodités dans leur foyer, telles que la téléphonie et Internet, ce qui contribuera grandement dans le désenclavement de cette région. Selon les témoignages recueillis sur place, les travaux de l’établissement de la ligne principale sur le chemin menant vers leur localité ont été lancés en 2015, mais les raccordements aux foyers tardent à voir le jour. «L’internet est un excellent outil éducatif, de recherche et d’apprentissage, un briseur de frontières qui permet de s’ouvrir au monde et de découvrir les autres cultures. Il est aussi un moyen de communication et de distraction», dira Amar, l’un des habitants de la région. Et d’ajouter : «Les jeunes de la localité voient en la fibre optique et les technologies de l'information et de communication un dérivatif de taille et un moyen efficace pour fuir le vide». Les quelque 700 habitants que renferme ce village interpellent les pouvoirs publics à intervenir auprès des services concernés, afin d’achever les travaux et de bénéficier de ce moyen moderne dans les meilleurs délais.

Rachid A.