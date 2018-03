Par DDK | Il ya 10 heures 33 minutes | 363 lecture(s)

La rentrée de février dernier pour le centre de formation professionnelle Chahid Krim Saïd de Draâ El-Mizan s’est déroulée dans de bonnes conditions, à l’image des différents établissements que compte de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Situé au carrefour de trois wilayas, le CFPA offre une grande capacité d’accueil d’apprenants puisqu’il est doté d’un internat et d’une demi-pension. «Nous avons enregistré 55 nouveaux stagiaires en formation résidentielle dans quatre spécialités diplômantes destinées aux niveau 2 et 3. Il s’agit de l’habit traditionnel, la mécanique et la réparation de véhicules légers, de la peinture, vitrerie et l’électricité-bâtiment», informera Ali Tabti, en sa qualité d’agent technique pédagogique (ATP). Pour les formations qualifiantes destinées aux femmes au foyer, M. Ali Tabti dira que 30 stagiaires sont inscrites dans la spécialité gâteaux traditionnels pour une durée de 3 mois. Pour l’actuelle session, on fait état de 85 incorporés, répartis en dix sections. «Dans notre établissement, la part du lion revient au secteur du BTP avec environ 70% d’inscrits. Ce sont des formations en topographie, en dessin d’étude en architecture, en maçonnerie, en installation sanitaire et gaz (plomberie), peinture et vitrerie. Les autres formations que nous offrons font partie de la bureautique, comme la comptabilité et agent de saisie», expliquera-t-il. Entre les primo-entrants et les candidats inscrits, on fait état de 599 apprenants (stagiaires et apprentis) dans cet établissement. En ce qui concerne le mode de formation en apprentissage, les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 25 mars, précise-t-on. «Notre CFPA offre une grande capacité d’accueil pour les formations du niveau 1 au niveau 4. Ainsi, nous souhaitons que la nouvelle structure en cours de réalisation soit érigée en institut. Cela permettra aux apprenants de la région de niveau 5 de suivre leur formation dans ce centre», précisera le même ATP. «La région de Draâ El-Mizan est située dans la zone 4 où il n’y a aucun institut. Nous aimerions que le CFPA en cours de construction soit un INSFP afin de permettre aux stagiaires d’étudier ici et donner aussi la chance à ceux des wilayas limitrophes, Bouira et Boumerdès, de bénéficier d’une formation de technicien supérieur. Dans cet ordre d’idées, nous proposons à la tutelle de l’ériger en institut spécialisé dans la formation en hôtellerie et en tourisme qui est beaucoup demandée», préconisera M. Rachid Djebari directeur du CFPA. La section de menuiserie aluminium et PVC sera ouverte à partir de septembre prochain, précisera-t-il. Dans cet établissement, il est prévu l’ouverture d’une formation en poterie et céramique à l’intention des personnes handicapées, et ce, dès qu’une convention entre la direction du CFPA et l’association de l’insertion des handicapés, a-t-on appris. «Au total, nous avons quatre conventions à signer dans le cadre de la convention- cadre de notre secteur avec les autres tutelles. Ce sera pour nous un bol d’air en matière de finances dans cette période de restriction budgétaire. Il est temps de tout rentabiliser», soulignera-t-il. Il y a lieu de noter aussi que cet établissement assure des formations en milieu carcéral à l'instar de trois autres centres au niveau de la wilaya. «Nous avons au total 36 stagiaires dans trois spécialités. Soit élevage de bétail, élevage de petits animaux et aide-maçon. Cette formation sera clôturée à la fin du mois en cours. Nous attendons qu’une autre convention soit signée avec la direction du pénitencier, selon la demande qui sera formulée», notera Rachid Djebari.

Amar Ouramdane