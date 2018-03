Préparatifs pour la célébration de la Journée des handicapés

Par DDK | Il ya 10 heures 33 minutes | 350 lecture(s)

Les autorités de daïra et communales de Boghni et l’association nationale des handicapés «El Baraka» s’attèlent à organiser, à Boghni, la journée nationale des handicapés, célébrée chaque 14 mars. Une manifestation placée sous le haut patronage du wali de Tizi-Ouzou. Ainsi, à l’effet de réussir cet événement national, une réunion présidée par le chef de daïra en présence des présidents des APC a eu lieu à la salle des délibérations de la commune de Boghni. L'ordre du jour a porté essentiellement sur les préparatifs de cette journée et la confection du programme des activités. À ce propos, le chef de daïra a insisté sur «l'importance de réussir cette célébration constituant une première pour la région», car, affirme-t-il, «on n’a pas le droit de décevoir cette frange sociale». Le président de l'APC de Boghni a mis, lors de son intervention, l'accent sur «la mobilisation constatée de la part des bienfaiteurs de la région sur lesquels on peut compter pour répondre aux demandes des personnes à besoins spécifiques». Les communes d'Assi Youcef, Bounouh et Mechtras, par le biais de leurs élus présents à la réunion, ont annoncé leur participation à l'événement qui sera organisé dans une salle des fêtes gérée par un bienfaiteur. Le président du bureau de l'association «El Baraka» à Tizi-Ouzou a, pour sa part, tenu à «remercier les autorités locales pour la disponibilité qu’elles ont affichée pour apporter leur aide précieuse afin d’honorer les handicapés de la région, dont le nombre est en net augmentation». Toutes les associations représentant les handicapés, notamment celle des non-voyants et des inadaptés mentaux, ont profité de la tenue de cette réunion, qui a vu la participation des bienfaiteurs, venus en grand nombre, pour exprimer leurs besoins en termes de matériels. À la fin des travaux, pour plus d’efficacité, le chef de daïra a désigné le directeur de l'EPH de Boghni pour présider le comité d’organisation. Ce même comité, en présence de tous les intervenants à la réunion, notamment les élus et les associations, s'est réuni, juste après, pour mettre sur pied le programme retenu pour la journée.

Marzouk Haddadi