L’APAM au service des agriculteurs

Par DDK | Il ya 12 heures 10 minutes | 510 lecture(s)

Depuis sa création au mois d’octobre 2015, l’association pour l’agriculture de montagne (APAM-Tizi-Ouzou) ne cesse de se distinguer par de nombreuses actions en faveur des paysans de la wilaya de Tizi-Ouzou, particulièrement ceux de la région d’Aïn El Hammam où elle a bénéficié d’un local lui servant de siège.

Selon Ouamer Ould Braham, président de ladite association, «lors de sa création, l’APAM s’est fixée l’objectif d’encourager, de promouvoir l’agriculture de montagne et de protéger l’environnement. Elle cible les femmes et les hommes du milieu rural ainsi que les universitaires, désireux s’investir dans l’agriculture». Les paysans débutants ou anciens trouvent auprès de l’association les conseils qui leur permettent de mener à bien le créneau dans lequel ils ambitionnent d’investir. Le nombre d’adhérents est de plus en plus important. Comme objectif secondaires, l’APAM vise à sensibiliser les citoyens, hommes ou femmes, autour de l’agriculture de montagne. Elle aspire également à doter de compétences et de renforcer les capacités des agriculteurs par la maîtrise des techniques adéquates de production et la sauvegarde du milieu. Grâce à ces activités, de nombreuses personnes peu qualifiées ont pu se créer un emploi dans le domaine de l’agriculture. D’ailleurs, les apiculteurs professionnels ou amateurs sont de plus en plus nombreux dans la région. Dommage que les incendies et la neige déciment leurs ruchers chaque année. L’intervention de l’Etat pour aider les sinistrés à les reconstituer et doter les débutants de modules, est vivement souhaitée. Rappelons qu’il y a quelques jours, un apiculteur français spécialiste des abeilles, a passé trois jours à Aïn El Hammam pour dispenser une formation au profit des apiculteurs professionnels. Ses exposés ont été suivis par des éleveurs d’abeilles, venus des quatre coins de la Kabylie. Périodiquement, l’association fait appel à des spécialistes de tous les segments de l’agriculture pour encadrer des stages au profit des paysans. L’an dernier, des éleveurs de bovins, caprins, poulets et autres ont bénéficié de formations visant à améliorer la qualité et la production des élevages. Il faut cependant relever que le siège de l’APAM qui consiste en un ancien hangar désaffecté, est loin de répondre aux besoins de l’association qui a, l’an dernier, lancé une section de couture qui s’activent à donner une nouvelle vie aux vêtements usagés en créant des objets tels des porte-documents, des sacs, entre autres.

A.O.T.