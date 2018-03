Les prix en hausse de dix dinars

Par DDK | Il ya 12 heures 11 minutes | 757 lecture(s)

Les voyageurs du littoral auront constaté que le prix du transport vers Tizi-Ouzou a été revu à la hausse de dix dinars sans pour autant que suive la qualité des services. D’aucuns parmi la population de Tigzirt auront constaté que la ligne s’est grandement détériorée après le changement de l’itinéraire. Le prix du ticket est donc passé de 90 DA pour atteindre les 100 DA. Questionnés, de nombreux transporteurs argumentaient par le fait que leur véhicule est de plus en plus usé par le trajet. L’autre argument utilisé, un peu farfelu, est la difficulté à trouver la monnaie. À 100 DA, les transporteurs se sont donc libérés de la nécessité de chercher quotidiennement les pièces de monnaie. Le changement d’itinéraire a eu des retombées dramatiques sur les voitures qui doivent emprunter, plusieurs fois chaque jour, la route qui passe par le village Attouche. Auparavant, les transporteurs passaient par le chef-lieu de la daïra de Makouda sur la RN72 qui relie le chef-lieu de wilaya au littoral. Elle présente une pente beaucoup moins accentuée. Tous les transporteurs la préfèrent mais la décision de la changer dépassait leur capacité à s’y opposer. Ainsi donc, les voyageurs qui deviennent beaucoup plus nombreux avec l’arrivée de la saison estivale devront débourser dix dinars de plus. Des voyageurs essentiellement jeunes qui ne verront pas d’un bon œil cette hausse décidée sans grands arguments. Pour rappel, plusieurs lignes ont connu la hausse alors que d’autres ont gardé les anciens tarifs, ou même une baisse à l’exemple de la ligne Tizi-Ouzou-Ouaguenoun qui a étonné en rabaissant les prix appliqués par les propriétaires des bus. Enfin, il convient de signaler que certaines interconnexions entre les lignes causent parfois des conflits entre les transporteurs et par conséquent, des tracasseries pour les voyageurs à l’instar de la ligne d’Iflissen dans la daïra de Tigzirt. Les transporteurs se plaignent des transporteurs qui font la ligne Tizi-Ouzou le jour et viennent exercer le soir sur la ligne Tigzirt-Iflissen. Des interconnexions que les services concernés tentent de limiter.

Akli N.