Les travaux à l’arrêt

En attendant sa réévaluation, le projet de la bibliothèque communale, dont le taux d’avancement avoisine pourtant les 90%, est tout bonnement à l’arrêt. Pour l’heure, tous les regards sont braqués vers ce grand immeuble sis au chef-lieu communal et l’on s’interroge toujours sur la date de la reprise des travaux. Il faut dire qu’un bruit a circulé quant à une éventuelle proposition de transfert pour le compte du département de la santé, dans le but d’étendre la polyclinique mitoyenne de ce bâtiment et de l’inclure dans cette structure. Pour ce faire, il faudrait un arrêté interministériel de transfert. Beaucoup de voix ont, en effet, émis ce vœu, surtout que l’autre bibliothèque sise dans l’enceinte même de la maison de jeunes locale est souvent désemplie. Il faut avouer qu’avec l’avènement des multimédias et plus particulièrement de l’Internet, les jeunes préfèrent de loin les e-books et autres logiciels de lecture et de littérature sur la toile. Même si rien ne pourrait remplacer un livre, l’engouement des lecteurs sur le net reste toujours intact.

