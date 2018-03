Le Croissant Rouge honore la femme

Par DDK | Il ya 12 heures 10 minutes | 460 lecture(s)

La Journée internationale des droits de la femme sera célébrée à Maâtkas non pas par des associations féministes ou des institutions étatiques, mais par le …Croissant rouge algérien. En effet, la section locale algérienne a concocté un riche programme pour la perspective au niveau de la salle omnisports, sise à proximité de la maison de jeunes de Souk El Khemis. Des festivités qui se dérouleront vendredi prochain. En plus des différentes expositions liées à des activités féminines, il y aura également du théâtre, de la poésie, une animation DJ, une tombola et bien d’autres festivités culturelles. Du beau monde est ainsi attendu à cet événement où même les autorités locales y ont été invitées.

Amayas idir