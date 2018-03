Nécessité d'extension du bureau de poste

Par DDK | Il ya 11 heures 36 minutes | 505 lecture(s)

Exigu, le bureau de poste du chef-lieu communal d’Aïn Zaouïa a besoin d'une opération d'extension. Le vœu d'élargir l'espace d'accueil des prestataires d'Algérie-poste s'exprime de plus en plus. Il faut savoir qu'une fiche technique a été établie pour augmenter la superficie de la structure, jouxtant le parc communal. En dépit d'une opération de rénovation bien réussie par Algérie-Poste, ayant notamment amélioré les conditions de travail des guichetiers, l'infrastructure ne peut toujours pas contenir le flux quotidien des prestataires. Même le chef de bureau et les trois agents en fonction ne sont pas à l’aise en raison de l’espace très réduit de cette structure. S'il y a extension, préconisent les usagers, elle doit s'opérer vers l'entrée et la cour du bureau de poste, devenue au fil du temps un espace d'attente des administrés de la commune, notamment ceux du chef-lieu et villages environnants. Sur un autre registre, il y a lieu de noter que l'acheminement du courrier pose un sérieux problème après le départ à la retraite du facteur dudit bureau. Le recrutement d'un agent dans le cadre des dispositifs sociaux a un peu atténué le problème. Mais cela demeure insuffisant aux yeux des citoyens. Parmi les points positifs constatés dernièrement au niveau de cette agence, figure la réouverture des guichets aux prestataires grâce, faut-il-le rappeler, à la mise en place d'un dispositif de protection de la structure par la sûreté urbaine d’Aïn Zaouïa.

Merzouk Haddadi.