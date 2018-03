Inondations à la cité du stade

Par DDK | Il ya 11 heures 34 minutes | 481 lecture(s)

Plusieurs habitations ont été submergées suite au refoulement des eaux usées à la Cité du stade, dite «Fourrière», située à quelques encablures du chef-lieu communal de Tadmaït. En effet, les fortes chutes de pluie qui se sont abattues ces derniers jours, ont occasionné l’inondation de plusieurs habitations au niveau de ce quartier précaire. À l’origine de cette situation préoccupante qu’endurent ces résidents, l’absence d’avaloirs et d’un réseau d’assainissement dans cette localité. Selon les résidents de cette bourgade, ce problème revient à chaque saison hivernale. Ces mêmes habitants vivent dans des conditions lamentables dans un bidonville abritant une centaine de familles dans des demeures construites en parpaing et des toits en zinc. Les rejets des eaux usées ruissellent dans les ruelles de ce lieu-dit où des fosses septiques y débordent. Une vraie menace sur la santé publique. «L’absence d’un réseau d’assainissement dans notre cité a engendré le refoulement des eaux usées dans les foyers. Ce qui a causé des dégâts à nos biens à l’intérieur des demeures», regrette Karim, l’un des habitants de ce site. Et d’ajouter : «Nous avons sollicité les autorités locales à maintes reprises en vue de prendre en charge la rénovation de notre réseau d’assainissement et l’établissement des caniveaux, mais sans résultat, car la situation se dégrade de plus en plus. Nous vivons presque le même problème durant les périodes hivernales». Par ailleurs, les riverains s’interrogent sur le retard pris pour attribuer les 140 logements construits dans la commune de Tadmaït, dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire à travers le territoire de la commune. Ainsi, ils interpellent les autorités locales à agir en urgence en vue de les reloger dans les meilleurs délais afin de mettre fin à leur souffrance qui dure depuis les années1990.

Rachid A.