ça navigue à vue à la polyclinique

La polyclinique de Tizi-Gheniff est toujours sans responsable depuis maintenant plus de quatre mois. En effet, depuis que le désormais ex-responsable de cette structure sanitaire a rejoint l’exécutif communal de M’Kira, ni l’EPSP de Boghni ni la direction de la santé publique n’ont désigné ne serait-ce qu’un intérimaire. «Depuis le départ de M. Hocine Bassaïd pour l’APC de M’Kira, il n’y a pas eu de responsable chargé de la gestion de cette structure. Une mission qui revient aux chefs de service», informe-t-on. Cependant, et bien qu’il n’y ait pas de problèmes majeurs à signaler dans cette structure de santé, outre l’absence d’un responsable, il n’en demeure pas moins le laboratoire d’analyses médicales suscite la grogne des patients : «Je suis arrivée à neuf heures et on me dit qu’il fallait se présenter à huit heures et demi, comme on me l’avait dit lorsque j’avais pris le rendez-vous, il y a plus de quinze jours», maugrée une femme âgée, venue du village d’Aït Messaoud, aux confins de la commune de M’Kira, à la limite territoriale avec la wilaya de Boumerdès. Un couple d’enseignants, arrivé aux environs de neuf heures trente, auront la même réponse de la part de la responsable dudit service : «J’ai bien essayé de faire comprendre à cette dame (l’assistante qui se charge de prendre les rendez-vous) qu’il ne faut pas renvoyer les gens de cette manière et qu’il fallait, au moins, leur proposer un autre rendez-vous, bien que ce soit complètement aberrant puisque la programmation journalière est faite de façon à recevoir tous les inscrits. Le responsable de l’EPSP de Boghni doit remettre de l’ordre au niveau de ce laboratoire d’analyses médicales de cette ladite polyclinique», préconise notre interlocuteur, tout en invitant le directeur de l’EPSP et la DSP à intervenir le plus rapidement possible pour désigner un nouveau responsable.

Essaid Mouas