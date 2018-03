Le top départ à partir de Larbaâ Nath Irathen

Par DDK | Il ya 30 minutes | 1 lecture(s)

Dans le souci de sensibiliser le consommateur à l’hygiène alimentaire, la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou organise une Semaine de la qualité, du 12 au 18 mars prochains.

Le coup d’envoi de cette manifestation de grande envergure sera donné à la bibliothèque communale de Larbaâ Nath Irathen lundi prochain. Aussi, selon les informations recueillies sur place, divers sujets seront traités durant cet événement, tels que les accidents domestiques, la prévention des intoxications alimentaires, la lutte contre le gaspillage, la promotion du produit national ainsi que la diminution du taux du sucre et du sel dans les aliments… Rappelons que la direction de wilaya du commerce a, notamment, pour mission de mettre en œuvre la politique nationale arrêtée dans le domaine de la qualité, de la protection du consommateur, de l’organisation des activités commerciales et de la répression des fraudes. A ce titre, elle est chargée de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relative à la protection du consommateur. Les activités retenues pour cette semaine seront organisées au niveau de plusieurs régions de la wilaya. Ainsi, l’action de sensibilisation sur les intoxications alimentaires aura lieu au siège de l’APC de Draâ El-Mizan et la promotion du produit national au centre culturel de Draa-Ben-Khedda. L’annexe Azazga de la maison de la culture Mouloud Mammeri abritera, elle, pendant les journées du 15 et 17 mars la Journée nationale des consommateurs, sous le slogan «Rendre les marchés digitaux plus justes pour les consommateurs». Quant à la manifestation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, elle se déroulera au Centre des Loisirs Scientifiques de Tizi-Ouzou. Les animateurs de cet événement vont clôturer leur programme en dressant le bilan de la Semaine à la radio de Tizi-Ouzou.

Rachid A.