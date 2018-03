Le bitumage lancé à Thamazirth

Par DDK | Il ya 30 minutes | 1 lecture(s)

Les difficultés de circulation automobiles dues au mauvais état de la chaussée au niveau du petit hameau de Thamazirth sont en voie d’être aplanies, à la satisfaction des habitants qui n’arrêtent pas de se plaindre. L’unique rue carrossable de près de cinq cents mètres de longueur est complètement ravinée par les eaux pluviales. Des fossés, stigmates du raccordement du bourg au gaz naturel et des crevasses de plus en plus nombreuses ont fini par agacer les habitants dont les véhicules subissent des dommages. Un projet de bitumage a été confié par l’APC à une entreprise privée dont les engins de travaux publics sont à l’œuvre depuis quelques jours. La chaussée est décapée et aplanie de façon à la préparer à recevoir la couche de gravier, puis celle du goudron. Appelée également Baqalem, «Thamazirth» est située à quelque trois kilomètres à l’ouest de la ville d’Aïn El Hammam. Elle abrite une école primaire et surtout le centre de formation professionnelle de la commune. C’est sur ces lieux que les Pères blancs et les Bonnes sœurs avaient entrepris d’installer et construire leurs écoles de garçons en 1879, et de filles en 1892. Par ailleurs, l’entreprise chargée des travaux de bitumage de la route allant de Tamedjout vers la RN71, a repris son chantier, qu’elle a arrêté pendant près de deux mois pour cause d’intempéries. Ainsi, les monticules de gravats entreposés sur les accotements ont été enlevés pour permettre aux engins de poser une première couche de gravier. Il ne reste, croit-on savoir, que le passage du «finisheur» qui devrait terminer le travail par la pose du goudron. Ce qui ne saurait tarder si les conditions météorologiques ne viennent perturber encore une fois le travail. Pour le moment, les automobilistes qui se plaignaient des marres d’eau apparues suite aux pluies et neiges des derniers mois, arrivent à circuler sans encombre suite au remplissage des crevasses, effectué il y a quelques jours. Il faut tout de même signaler que les travaux de revêtement de cette piste en béton bitumineux, sur neuf cents mètres, a été entamé au mois de novembre dernier et stoppé net par les fréquentes chutes de neige enregistrées dans la région.

A.O.T.