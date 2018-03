Rencontre entre anciens élèves

Par DDK | Il ya 30 minutes | 1 lecture(s)

«Nostalgie quand tu nous tiens !» nous dit un retraité qui a hâte de revoir ses anciens camarades de promotion scolarisés au lycée Mustapha Ben Boulaid d’Aïn El Hammam, entre 1977et 1980. L’initiative de M. Chebou, lui-même ancien élève et professeur en retraite au niveau dudit lycée, a reçu un écho très favorable de la part de ses anciens camarades qui s’apprêtent à investir en masse, leur ancien lycée où ils étaient admis en régime internat. Le seul établissement du secondaire à l’époque, à des dizaines de kilomètres à la ronde. Les élèves du lycée Mustapha Ben Boulaid venaient tous du CEM Amer Ath Chikh, l’unique collège de la région où ils avaient passé quatre années, en internat, pour bon nombre d’entre eux. En effet, les garçons admis en première année de collège venaient des contrées aussi éloignées que Tizit dans la daïra d’Iferhounene, d’Aït Yahia, et des fins fonds des Ath Ouacifs, des régions qui ne disposaient, en ce temps là, que d’écoles primaires. Les préparatifs vont bon train et les confirmations de présence se succèdent par téléphone ou par le moyen des réseaux sociaux. Après une rencontre de quelques anciens, au mois de novembre dernier, les anciens ancrés à Aïn El Hammam ont alors décidé d’une rencontre élargie à tous leurs camarades de promotion. Ils se réuniront donc le 24 mars prochain dans cet établissement du secondaire dont ils ont été les premiers élèves. Quant aux raisons qui poussent les organisateurs à limiter la rencontre à la promotion 1977/1980, M. Chebou explique qu’«on ne peut pas ouvrir la rencontre à tous. Il nous faudrait un stade pour réunir tous les anciens.» La nostalgie et leur soif de ressourcement poussent ces quinquagénaires et certains sexagénaires à se re-découvrir, une quarantaine d’années après s’être perdus de vue, depuis 1980. Au programme de cette journée qui s’annonce riche en émotion, les organisateurs ont prévu une visite au CEM Amer Ath Chikh.

A.O.T.