Huit opérations retenues

Par DDK | Il ya 3 heures 34 minutes | 245 lecture(s)

La commune de Frikat a bénéficié d'un peu plus de 34 millions de dinars pour les PCD 2018, suite à la commission d'arbitrage tenue dernièrement au siège de la wilaya.

Avant même l'adoption de cette enveloppe, le maire et ses adjoints ont tenu à faire participer les comités de village : «Tout a été fait dans la transparence. Nous avons associé les présidents de comités de villages et tenu en compte leurs propositions, selon les priorités de chacun», confiera M. Mohamed Moussaoui, en sa qualité de maire. Et de poursuivre: «C'est une cagnotte moyennement suffisante parce qu'elle ne peut couvrir les 18 villages de la commune». Cependant, selon l'édile communal, huit opérations ont été inscrites concernant, notamment, les travaux publics et d'autres petits projets d'utilité publique. «Les consultations sont lancées. Pour chacune d'elles, les délais ont été fixés pour les soumissionnaires. Une fois que les entreprises seront retenues et les autres procédures administratives achevées, les opérations seront lancées», soulignera-t-il. Dans cette commune rurale, même si le réseau routier a été quelque peu amélioré ces dernières années, beaucoup reste encore à faire dans ce domaine. Le maire informera que dès l'installation de son équipe à la tête de APC, un travail a été fait afin de déterminer les projets en cours et ceux non encore lancés. «Nous avons fait tout d'abord l'état de la situation. Bon, certaines opérations ont été achevées, d'autres en cours et enfin certaines n’ont pas encore été lancées. Pour celles qui sont en cours, les conditions météorologiques ont un peu retardé les travaux. Nous avons remarqué qu'il n'y a aucune contrainte technique pour lancer les autres. Nous espérons que tout rentrera dans l'ordre dans les prochains jours», conclura-t-il. Il est à noter que lors des élections locales de novembre dernier, c'était la liste indépendante (DJIM), composée essentiellement de jeunes universitaires, qui avait remporté la majorité.

Amar Ouramdane