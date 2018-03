La salle Mizrana revit

Par DDK | Il ya 3 heures 34 minutes | 253 lecture(s)

À l’initiative de l’association Etoile de mer de Tigzirt, un programme riche a été arrêté pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Dès les premières heures de la matinée de jeudi dernier, les jeunes dames et demoiselles de l'association se sont mises au travail. Ainsi, la mairie de la localité a mis à la disposition des initiatrices tous les moyens humain et matériel en leur réservant le cinéma Mizrana pour accueillir les différentes expositions proposées pour cette journée symbolique. La salle a repris à vivre bruyament. Ainsi, dès 11 heures, les stands ont été installés où on proposait des pâtisseries faites maisons, des robes Kabyles et de la poterie, entre autres. On notera aussi, l’exposition-photo de femmes prises durant la guerre de Libération. Au programme de l’après-midi, outre la conférence, on a assisté à un défilé de mode proposé par quatre couturières. Pour clore les festivités, un gala artistique a été animé par de jeunes artistes, à l’instar de Amine Bahlou, Djallal Abederhim, Anis Djedid et Adel Ouzaied. La présidente de l'association "Etoile de mer" créée en juin 2017, Mme Hamidi, dira en substance : «Pour la première fois, les femmes de la région ont pris l’initiative de faire leur fête elles mêmes. Nous remercions le public et la mairie. Nous avons réussi et pour une première c'est plutôt pas mal».

Ferhat Tizguine