L’ADE se met enfin aux réparations

Par DDK | Il ya 3 heures 34 minutes | 279 lecture(s)

Les services de l’ADE de la commune de Boudjima n’ont pas chômé ce dernier mois, puisqu’ils ont procédé à la réparation d’un grand nombre de conduites défectueuses. Plusieurs villages de la commune ont, ainsi, bénéficié de ces opérations, au grand bonheur des ménages. Il faut dire que le problème des conduites défectueuses s’est posé depuis belle lurette à travers les communes. Mais c’est Boudjima qui en a sévèrement souffert. A certaines périodes, en 2015 ou en 2016, les robinets y étaient à sec durant des mois. Beaucoup de villages, comme Tarihant et Agouni Oufekous, avaient passé des étés entiers sans aucune goutte d’eau. Il aura fallu des réclamations et des rassemblements devant le siège de la mairie pour voir enfin quelques améliorations depuis l’année passée. Des améliorations qui n’ont hélas pas duré longtemps, car, rapidement, les mêmes problèmes ressurgiront. Les entreprises réalisatrices du gaz de ville ont dû effectuer des travaux causant souvent des avaries sur le réseau AEP. Il aura ainsi fallu à la même entreprise de refaire certains travaux dans les endroits où les dégâts étaient grands. Toutefois, les dégâts les plus visibles sont ceux causés par l’entreprise qui a réalisé le bitumage des routes desservant les villages du versant Ouest de la commune. Jusqu’à présent, les imperfections ne cessent d’apparaître avec des eaux qui jaillissent en plein milieu des routes. Colmatées avec du goudron, les avaries ont fini par apparaître au grand jour, laissant l’eau potable, qui se faisait si rare dans les foyers, couler sur la chaussée. Réfectionner le réseau en question est le travail auquel se sont donc attaqués les agents de l’ADE qui ont commencé depuis quelques semaines à colmater les brèches signalées ici et là. Cela dit, beaucoup reste encore à faire pour venir à bout de tous les points noirs enregistrés. En tout état de cause, ces derniers jours, beaucoup de villages ont ressenti une amélioration en matière d’alimentation en eau courante. Un travail accompli qui laisse apparaître quelques brins d’espoir d’un été bien… arrosé.

Akli N.