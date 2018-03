Des projets pour tous les villages de la commune

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Pour l’année en cours, la commune d’Akbil, relevant de la daïra de Aïn El Hammam, a bénéficié d’une enveloppe budgétaire de 30 millions de dinars destinée à la réalisation de projets dans le cadre des PCD.

Ces opérations ont été réparties en deux priorités, la première, pour laquelle un montant de 20 millions de dinars a été consacré englobera six villages de la commune d’Akbil, à savoir Aït Laziz, Aït Mislaiene, Aït Ouabane, Aït Sellane, Aït Hamsi et Aït Hadda. Ces villages sont situés sur une même ligne et sont considérés comme les plus importants en termes de superficie et de population, hormis le petit village Aït Hadda qui n’est autre qu’une fraction du village Aït Laziz. Celui-ci, chef-lieu de la commune, a été destinataire de deux projets estimés à près de 4,5 millions portant sur les travaux d’aménagement et de bétonnage au chef-lieu de la commune et la réalisation d’un réseau d’assainissement au hameau Ath Lhadj sur 290 ml. Aît Mislaiene a aussi bénéficié de la même enveloppe pour l’aménagement et le bétonnage d’une piste carrossable et de la voirie du village. Le village Aït Ouabane a été bénéficiaire de l’aménagement d’une placette publique. Quant aux autres villages, à savoir Aït Sellane, celui-ci a bénéficié d’un projet de l’aménagement de la voirie et de la placette du village ; Aït Hamsi bénéficiera de la réalisation d’un mur de soutènement, et à Aït Hadda, il sera question de la réalisation d’un mur de soutènement et l’aménagement de la placette publique. Quant à l’autre priorité de la commune, elle concerne "les villages de la crête" qui sont Aourir Ouzemmour, Beni Mahmoud, Akaoudj, Aït Sidi Saïd et une fraction du village Aït Laziz, Aït Bouzid, Aït Hadda et Aït Ouaggour ceux-ci ont le statut administratif de village même s’ils sont des fractions d’Aït Laziz. Ces villages ont donc chacun bénéficié d’une enveloppe financière de deux millions de dinars pour la réalisation des projets inscrits, à savoir l’aménagement et le bétonnage des ruelles pour Aourir Ouzemour, l’aménagement et l’équipement d’une aire de jeux à Beni Mahmoud, l’achèvement des travaux d’aménagement de la voirie à la placette de Akaoudj, Aït Bouzid a bénéficié d’un projet d’aménagement et bétonnage de la placette du village, aussi le confortement de la route et la réalisation de caniveaux au niveau du village Aït Sidi Saïd. Signalons que l’ouverture des plis a été faite et que tous les projets ont été confiés à des entreprises.

M. A. B