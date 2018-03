Journée de dépistage au village Aït Laziz

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Vendredi dernier, l’école primaire Zennouche Bouaziz du village Aït Laziz, dans la commune de Akbil, a abrité une campagne de dépistage des maladies chroniques (le diabète, l’hypertension…). Une action qui a été initiée par le collectif des jeunes du village Aït Laziz, en collaboration avec le comité du même village et l’APC d’Akbil. Cette campagne a, non seulement, ciblé les citoyens du village Aït Laziz, chef-lieu de la commune, mais tout le territoire d’Akbil. Une action qui n’a pas manqué de drainer un monde important, tous âges confondus, désireux de se faire dépister mais aussi ausculter. L’adjoint au maire, Aït Remdan Ouali, et un élu, L’hadj Youcef, de la liste «Citoyens libres», ont tenu à remercier toutes les personnes qui ont organisé et veillé à la réussite de cet évènement : «Comme le dit l’adage, mieux vaut prévenir que guérir. C’est pour cela qu’il est très important de sensibiliser le citoyen à consulter le médecin sans crainte ni tabou. Faute, ou par manque, de dépistage, certains sujets découvrent leur maladie trop tard», ont-il déclaré. «Durant l’été 2017, nous avons fait un gala de charité qui nous a permis de collecter des fonds, pour signer une convention avec un hôpital privé, afin que les malades passent des mammographies, des radios et autres scanners, dans l’optique de prévenir de probables maladies. Pour ce faire, depuis 2017, nous n’avons cessé d’organiser des dépistages. Aujourd’hui, nous en sommes à notre cinquième de l’année», déclare le docteur Aboud, président de l’association Rotract, qui était chargée d’organiser tout ce qui a trait aux consultations et à l’orientation des malades. Comme toutes les tranches d’âge sont concernées par cette journée de dépistage et de consultation, sur les 28 médecins et autres infirmiers qui se sont déplacés à Aït Laâziz, vendredi dernier, le docteur Aboud précisera: «Pour les enfants, nous faisons un examen du dos et un examen d’ophtalmologie. Une consultation assurée par un pédiatre». Notre interlocuteur ajoutera que «le champ d’action de Rotract Club Kabylie ne se limite pas seulement au domaine médical, en ce sens qu’elle active également dans le social. Nous sommes avant tout une association humanitaire, prête à venir en aide à toutes les couches défavorisées, et ce, quel que soit le volet». A signaler que cette campagne de dépistage a débuté vers les 9 heures du matin et s’est terminée tard dans la soirée de vendredi dernier. Ce jour-là, plus de 200 citoyens, hommes, femmes et enfants, ont été examinés par les médecins bénévoles. L’APC, de son côté, n’est pas restée en marge de cet événement, puisqu’elle a mis au service des bénévoles deux bus pour sillonner les villages de la commune et transporter les citoyens à l’école primaire d’Aït Laâziz, le lieu où se sont déroulées les consultations. Un déjeuner a été, également, offert par l’APC à tous les bénévoles. «Comme tout le monde l’a constaté, nous avons ciblé non seulement les citoyens de notre village mais aussi de toute la commune. Nous espérons avoir atteint notre but», souhaite Bachir Mohand, un des organisateurs.

M. A. B