La réalisation d'un dalot à l’étude

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Une étude pour la réalisation d'un dalot au village Ichelouchène, dans la commune d’Aïn Zaouïa, devra être effectuée dans les prochains jours. Ce projet d'étude sera effectif après la signature du contrat entre les deux parties concernées, à savoir l'APC et le partenaire qui est chargé d'évaluer le coût du projet. En ce sens, il faut savoir que pour arriver à cette étape, l'assemblée sortante, a, dans le cadre du prélèvement dégagé au cours de l'adoption du budget primitif 2018, consacré à la seule étude plus 65 millions de centimes sur insistance du comité de village. A travers cette initiative, l'ancien exécutif communal et les habitants d'Ichelouchène ont convergé vers la nécessité de sortir le village de l'enclavement. Le désenclavement souhaité ne peut se faire qu'avec la réalisation de ce dalot qui permettra de relier les deux rives de l’oued les séparant du CW128. Au demeurant, le seul moyen offert aux villageois pour traverser l’oued est une passerelle pour les piétons, réalisées par les colons français au niveau du lieu-dit «Akham n'Chikh». L'autre issue pour rallier le village est emprunter la route de Bouakache, très étroite avec une pente que la plupart des automobilistes évitent. De ce fait, une fois l'étude terminée, les autorités locales seront appelées à chercher les moyens de financement pour réaliser le souhait des centaines de villageois qui demeurent attachés à leur terre en dépit, faut-il le signaler, de l'exode qu'à subi ce village qui a donné le meilleur de ses fils à la révolution de novembre 1954. Même le douar de Boumahni, avec ses 16 villages, sortira de l'isolement si ce projet de construction d'un ouvrage carrossable est accordé, puisqu’il constituera un raccourci pour rejoindre les villes de Boghni et de Tizi-Ouzou.

Merzouk Haddadi