Des villageois se prennent en main

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

À l’initiative des comités des trois villages, Azmour Oumariem, Lakssar et El Bordj, situés au chef-lieu communal de Tirmitine, un volontariat de nettoyage et de désherbage a été organisé, vendredi dernier, à la grande satisfaction de tous les habitants.

Plusieurs dizaines d’habitants de ces bourgades ont pris part à cette action de nettoyage des rues et des ruelles des villages qui ont été, ainsi, débarrassés des détritus et de la saleté qui y régnaient. Les participants à ce volontariat étaient munis de pelles, de pioches et d'autres outils nécessaires dans ce genre d'opération pour entamer leur action, pour notamment tailler les arbres et les herbes sauvages et autre végétations qui recouvrent les allées afin de donner une belle image à leur région. Les initiateurs aspirent à faire de ces actions une tradition pérenne, à chaque fois que cela s’avérera nécessaire. Notons que l’opération de nettoyage qu’ils ont entamé dans la région, a ciblé les caniveaux, les fontaines, les routes et les ruelles menant vers leurs localités. Aussi, les volontaires ont installé également durant cette journée des panneaux de signalisation et des bacs à ordure dans plusieurs endroits. «Notre action est en réalité une réaction à l’indifférence affichée à notre égard par les responsables qui se sont succédé à la tête de notre APC depuis des années. Nous voulons que notre localité reste propre. La propreté et la préservation de notre environnement sont désormais l’affaire de tous les habitants de ces bourgades», déclare l’un des organisateurs de cette action. «Je suis fière de tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette belle initiative. Surtout que la majorité des volontaires sont des jeunes. Ils ont eu le courage de commencer, maintenant la relève est garantie et elle s’inscrira surement dans la continuité», dira un retraité de la localité. Des quantités importantes de déchets et autres ordures ont été ramassées dans des sacs-poubelle et acheminées par la suite vers les décharges à l’aide d’engins appartenant à des particuliers de la région. À signaler que plusieurs familles ont préparé et offert des repas aux bénévoles de cette belle action.

Rachid A.