Grande mobilisation pour l’environnement

Par DDK | Il ya 21 heures 9 minutes | 784 lecture(s)

Les opérations de volontariat, que ce soit pour la protection de la faune et de la flore ou pour aider son prochain, semblent s’inscrire dans la durée dans la localité de Tirmitine.

En effet, les citoyens ne ratent pas l’occasion d’embellir leurs quartiers, en procédant au nettoyage et/ou à l’aménagement de leurs quartiers, dans le souci de lutter contre la pollution de l’environnement qui a pris des proportions alarmantes dans les divers patelins de cette belle contrée. Ainsi, tout le monde aura constaté, en parcourant le chemin de wilaya n° 228, qui relie Maâtkas au chef-lieu de wilaya et la ville de Draâ Ken Khedda, l’agréable métamorphose des lieux, notamment toute la propreté qui règne aux abords des chemins. Cela dit, ce travail ne s’arrête pas aux accotements des routes, puisqu’il touche les trois flans de la commune : Tirmitine, Zerrouda et Aït Arif. Des localités où les traditions ancestrales d’entraide, à l’image de Tiwizi, sont toujours de mise avec toute leur utilité et signification. «Ce sont des actions que nous avons entreprises depuis deux mois maintenant, avec la collaboration des comités des villages Aït Slimane et Aït Ali et l’association Tagmats, nouvellement créée. Nous organisons des volontariats chaque vendredi. C’est un travail de sensibilisation de longue haleine que nous avons retenu dans notre plan d’action depuis des années avec les jeunes de notre association», dira à ce propos M. Meziani, membre de l’association «Avridh tmousni» du village Tirmitine. Celui-ci informera que tous les cimetières, placettes et fontaines publiques de la commune ont été aussi pris en charge, nettoyés et entretenus. Cela a d’ailleurs permis la découverte et la réhabilitation d’une source d’eau, appelée jadis Thala Ouroumi, complètement enfouie sous la végétation sauvage. L’élan a touché d’autres villages, dont Leksar et d’Azemour Oumeriem, où les comités de village et les associations de jeunes, à l’exemple de celle d’Azemour Bouagach, font de la protection de l’environnement leur cheval de bataille, dans l’optique d’améliorer leur cadre de vie. Le volontariat a également concerné l’école du village Azemour Oumeriem, un joyau architectural datant de l’époque coloniale. L’action a consisté, notamment, en le dallage de l’entrée de l’établissement. Un peu plus haut, c’est un autre lieu, dit Laïnceur, qui a retrouvé toute sa beauté et splendeur. Il n’y a pas si longtemps, ce site paradisiaque constituait le refuge de noctambules qui s’adonnaient à la consommation de boissons alcoolisées. Avec sa cascade, sa fontaine et sa fraîcheur, cet endroit peut désormais servir d’espace de détente et de loisirs pour les familles et les citoyens de passage. Même constat aux niveaux des autres versants de la même commune, aux abords des chemins communaux traversant Zerrouda, Aït Arif, Amegdoul et Ivehllal. En plus de toutes les opérations de nettoyage, des panneaux de sensibilisation et des bacs à ordures ont été installés tout au long des routes et chemins longeant les villages de la commune. «Nous avons aussi lancé une opération de plantation d’arbres le long des routes, grâce à un don de plants qui nous a été accordé par l’Entreprise régionale du génie rural Djurdjura (ERGR).Cet élan, nous allons tenter de le pérenniser et de l’inscrire dans la durée, avec la collaboration des particuliers et de l’APC, qui mettent à notre disposition leurs matériels roulants», conclura M. Meziani, espérant une prise de conscience réelle de la société civile quant aux déchets et autres rejets polluants qui mettent à mal le milieu immédiat.

Rabah A.