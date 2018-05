Plusieurs retraités honorés

Par DDK | Il ya 21 heures 9 minutes | 768 lecture(s)

Le collectif du personnel du lycée Saïd Hamdani de Draâ El-Mizan a honoré, avant-hier, seize fonctionnaires partis en retraite l'année dernière. Il s’agit de sept professeurs, six fonctionnaires de l'administration et trois ouvriers professionnels. C’était, pour l’ensemble du personnel, un moment empreint d'émotion notamment entre les retraités et les fonctionnaires en activité. «Même si je n'appartiens plus à cet établissement, mon cœur est toujours présent. On ne peut effacer la moitié de sa vie passée dans un même endroit avec un revers de la main. Ce n'est pas de gaité de cœur que nous avons laissé derrière nous notre deuxième famille pour ne pas dire notre première famille, après tant d'années passées ensemble. Mais c'est la vie», déclarera l’une des enseignantes honorées. «Tout d'abord, je dirai que même si vous êtes partis en retraite, on ne vous oubliera jamais parce que vous avez sacrifié vos plus belles années de jeunesse pour une cause noble, à savoir l'éducation. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle initiative ancrée dans notre établissement. Tout en vous souhaitant bonne santé et longue vie», déclarera le directeur dudit établissement, M. Fettoum, dans son discours. Chaque corps a délégué quelqu'un pour prendre la parole devant les enseignants et les travailleurs de l'établissement. «On ne peut oublier un endroit où on a passé 34 ans de sa vie. Je tiens à vous remercier pour ce geste envers tous ces retraités. J'espère que la nouvelle génération le prendra en exemple. Je n'ai gardé que de bons souvenirs que je ne suis prêt d’oublier. Vraiment, je suis si ému que je ne trouve pas de mots. Vous resterez toujours dans nos cœurs», dira M. Mohamed Belmahdi, représentant du staff professoral en retraite. Quant à Mme Baya Arab, représentante du corps administratif, elle s'attardera sur les belles années passées dans cet établissement avec ses collègues. Les ouvriers professionnels ont délégué deux de leurs collègues pour prendre la parole. De son côté, M. Ali Tacherift, a qualifié ce geste de reconnaissance pour les loyaux services que les agents polyvalents ont accompli durant toute leur carrière pour garantir un environnement propre aux différents acteurs du lycée. Mme Rosa Zamoum, en sa qualité de superviseur du personnel de surveillance, axera son discours sur la complémentarité de tous les fonctionnaires pour la réussite de cette noble mission. Au terme de ces interventions, qui ont marqué l'assistance surtout les jeunes professeurs, des cadeaux ont été remis aux retraités avant de passer à une collation dans une ambiance festive et conviviale.

Amar Ouramdane