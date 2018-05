La famille de l’éducation en deuil

Par DDK | Il ya 21 heures 9 minutes | 1479 lecture(s)

Le décès, à l’âge de 55 ans, d’Ould Ouali Leila, enseignante de langue arabe au lycée Mustapha Ben Boulaid d’Aïn El Hammam, a mis en émoi toute la région. Connue pour sa gentillesse et ses compétences dans son travail, comme en témoignent ses collègues et anciens élèves, la défunte qui nous a quittés mercredi dernier, pour un monde meilleur, a marqué son passage au lycée Ben Boulaid où elle a exercé pendant de nombreuses années, avant de partir en retraite, l’année passée. Mercredi et jeudi derniers, de nombreux anciens lycéens et enseignants dudit lycée ont afflué au village d’Aït Ziri, dans la commune d’Aït Yahia, pour dire un dernier adieu à la défunte, partie suite à une longue maladie. L’établissement a été fermé pendant deux jours en signe de deuil. Émus aux larmes, ses collègues n’ont pas tari d’éloges envers cette femme qu’ils qualifient d’enseignante modèle à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement. La disparue a été enterrée avant-hier jeudi au cimetière du village en présence d’une foule nombreuse composée de villageois et de ses amis.

A.O.T.