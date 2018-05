400 couffins alimentaires pour nécessiteux à Aït Aggouacha...

Par DDK | Il ya 21 heures 8 minutes | 602 lecture(s)

Dans le cadre de la solidarité du mois sacré de Ramadhan, l’APC d’Aït Aggouacha, à environs 5 kilomètres de la daïra de Larbâa Nath Irathen, distribuera près de 400 couffins alimentaires au profit des nécessiteux de la localité, recensés et inscrits dans la liste de la commune révisée par les services compétents. Une enveloppe importante d’environs 200 millions de centimes a été dégagée à cet effet, a-t-on appris. «Nous sommes prêts pour le lancement de cette opération, conformément aux orientations de la tutelle», dira Larabi Djaffar, P/APC d’Aït Aggouacha. Une enveloppe de 100 millions de centimes a été dégagée du budget communal et une autre de l’ordre de 90 millions de centimes issue de l’aide de l’Etat, ont donc été réservées à cette opération. Aussi, les moyens nécessaires et requis pour la réussite de cette action ont été mis en place par l’APC. «Le couffin sera d’une contenance de qualité. Il sera composé d’environ dix articles, essentiellement des produits de base tels que l’huile, des pâtes, de la tomate en conserve, de la semoule, du café et du sucre. Chaque couffin est estimé à environ 5 000 DA», précisera l’édile communal. Ce couffin sera distribué avant le début du mois sacré. «Nous avons également prévu d’organiser une circoncision collective ouverte à tous les villages de la localité en question, en collaboration avec l’EPH et le Croissant rouge algérien», informera le P/APC. Deux galas artistiques, ainsi qu’une exhibition sportive seront organisés pour animer les soirées ramadanesques.

Youcef Ziad