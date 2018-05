Par DDK | Il ya 9 heures 6 minutes | 420 lecture(s)

Belle initiative que celle entreprise par un groupe d’amoureux de la nature qui ont organisé, la semaine dernière, la première randonnée pédestre dans la région des Ath Djennad.

Une vingtaine de personnes de différents âges, dont cinq filles issues des communes de Mekla, Ath Aissa Mimoun, Tizi-Ouzou, Bouzeguène, Draâ Ben Khedda, Mâatkas et Timizart, ont voulu partir à la découverte de la nature. Placée sous le thème «Timizart, ger ufelleh d umerrah» (Timizart entre agriculture et balade», cette sortie va dans le sillage des activités culturelles et sportives organisées dans le cadre de la 6e édition de la Fête du lait d’Imaloucène. C’est devant une belle maison ancienne kabyle du village Iamrache que les randonneurs se sont donné les premières consignes et ont pris le départ. Une balade sur un chemin montueux et escarpé traversant Azaghar. Une première halte a été observée aux sources naturelles de «vounsar». Les participants s’y sont désaltérés et y ont improvisé un pique-nique, une occasion aussi de se ressourcer et reprendre des forces. L’aventure s’est poursuivie avec une escalade au village Ait Si Said, puis à Ighil N’Ath Jennad, un site qui offre une vue panoramique sur le littoral et les hameaux et plaines de Timizart. Les randonneurs ont fait escale au village historique de Mira pour visiter le village ancien et la tombe du célèbre artiste Meksa Abdelkader. «Nous avons fait le trajet en 10 heures de marche sous la couverture sanitaire du Croissant rouge local que nous remercions à l’occasion. Cette sortie s'est fixée comme objectif la découverte des vestiges naturels de notre région, la redynamisation du tourisme dans la nature, la sensibilisation à la protection de l'environnement. Comme nous voulons initier aux jeunes et moins jeunes le loisir sportif de montagne et développer les échanges entre les jeunes», dira l’initiateur de cette activité, M. Youcef Arkoub.

Ahmed Oulagha