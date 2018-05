Journée de sensibilisation sur les maladies chroniques à Tarihant

Par DDK | Il ya 9 heures 6 minutes | 343 lecture(s)

Une journée de sensibilisation sur les maladies chroniques a été organisée, avant-hier, au village Tarihant, à l’initiative de l’association Garoura de la même localité. Plusieurs organisations ont pris part à cette journée à l’instar de Rotamac Club Kabylie, l’association universitaire Educ-Santé, l’APC de Boudjima ainsi que la direction de l’éducation nationale. Un riche programme a été retenu par les organisateurs au niveau de l’école primaire du village qui a abrité cette manifestation. Des conférences sur différentes maladies ont été animées par des médecins pour sensibiliser la population sur les facteurs de risque de certaines maladies, comme l’hypertension artérielle, le diabète, la scoliose, les maladies des yeux, le cancer du sein et la carrée dentaire, aussi, le meilleur moyen de les prévenir. Dans ce sillage, les médecins volontaires ont procédé au dépistage des dites maladies. En marge de cette journée, les citoyens du village Tarihant ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de cette action de sensibilisation. Par ailleurs, il est à préciser que les membres de l’association Garoura organisent chaque week-end des volontariats pour le nettoyage des artères et ruelles de leur localité. Le travail de l’association concerne aussi l’environnement et la préservation du patrimoine. Récemment, le collectif a ressuscité une vieille tradition en conviant les villageois à célébrer l’arrivée du printemps comme faisaient les anciens. La protection de l’environnement occupe toutefois la plus grande partie du programme et des objectifs de l’association. Ces derniers veillent depuis quelques années à la salubrité publique dans leur village, essentiellement au niveau de la fontaine Lainsar. Plusieurs volontariats ont ainsi été nécessaires pour nettoyer ce lieu traditionnel des ordures ménagères qui s’y sont entassés.

Akli N.