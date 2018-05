500 couffins pour les nécessiteux à Souk El-Tenine

Par DDK | Il ya 9 heures 5 minutes | 233 lecture(s)

Cinq cents (500) couffins seront distribués au début de ce mois de carême au niveau de la commune de Souk El-Tenine, a-t-on appris auprès du P/APC, M. Khermous. «La subvention provient des services de la wilaya de Tizi-Ouzou qui ont alloué une enveloppe de 120 millions de centimes à laquelle s’ajoute une autre prélevée sur le budget communal de l’ordre de 80 millions de centimes», a-t-il précisé. Ce qui représente un lot de 450 couffins confiés à l’entreprise EDIPAL de Tizi-Ouzou, qui a réussi à s’adjuger le marché après l’opération de soumission. 50 autres couffins seront offerts, aussi, par la direction de l’action sociale (DAS), selon toujours la même source. En outre, notre interlocuteur informe que son assemblée est prête à participer et à contribuer à d’autres actions de solidarité, comme les circoncisions collectives ou toute autre action qui seront éventuellement organisées à l’occasion du 27e jour du Ramadhan par les associations de la commune et les comités de villages. D’ores et déjà, deux opérations similaires sont annoncées, l’une par le comité local de daïra du Croissant rouge et l’autre par l’association Ithrane du village Thaârkouvth. Les organisateurs invitent les parents intéressés à inscrire leurs enfants à partir de maintenant. Il en est de même pour les activités culturelles pour lesquels l’édile communal soutient que l’APC est disposée à accompagner tout spectacle ou autre représentation artistique, «pour peu que cela se passe dans la sécurité totale et dans le respect de nos valeurs (…)», précisera t-il.

Rabah A.