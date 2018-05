plus de 740 couffins à Aït Yahia

Par DDK | Il ya 9 heures 5 minutes | 409 lecture(s)

L’APC d’Aït Yahia, relevant de la daïra d’Aïn El Hammam, a pris l’initiative de distribuer avant le Ramadhan 743 couffins alimentaires aux familles nécessiteuses de la commune, pour leur permettre de profiter pleinement de ce soutien. Ce qui change un peu des habitudes de certaines APC qui, lors des années passées, font que ces aides ne parviennent à leurs destinataires que vers la fin du mois sacré. Tant mieux pour les démunis qui auront chez eux ces denrées alimentaires utiles pour débuter le carême avec moins d’anxiété. Il faut souligner que tous les moyens nécessaires ont été mis en œuvre pour la réussite de cette opération de solidarité qui soulagera, un tant soit peu, les familles démunies. Selon Belaïd Aït Kaci Azzou, vice-président à l’APC d’Aït Yahia, la valeur d’un kit alimentaire destiné aux nécessiteux est estimée à 4 500 dinars. Le couffin est compose de produits de base de qualité, tels que la semoule, l’huile, le sucre, le lait et autres. Pour mener à bien cette action, on nous rappelle que l’APC a bénéficié d’une enveloppe financière, émanant des services de la wilaya de Tizi-Ouzou, de l’ordre de 150 millions de centimes, alors que l’Assemblée communale a dégagé du budget communal un montant de 120 millions de centimes, pour pouvoir faire face à la demande des nombreux démunis répartis sur plus de 48 agglomérations que compte Aït Yahia. Toujours dans le même cadre, «l’APC d’Aït Yahia réceptionnera un quota de 40 à 60 kits alimentaires de la part de la DAS de Tizi-Ouzou», ajoute notre interlocuteur.

A. O. T.