731 candidats pour l'examen de 5ème

En cette fin d'année scolaire, l'heure est aux préparatifs aux examens de la 5e année primaire, BEM et Bac. En effet, les commissions chargées de la préparation de ces rendez-vous sont à pied d’œuvre. A la fin de la semaine dernière, ce sont les concernés par l'examen de 5ème qui étaient réunis au siège de la daïra. Chaque secteur a présenté ce qui a été fait pour assurer le bon déroulement de cet examen qui concernera des enfants très jeunes (11 ans) auxquels il faudra assurer la restauration, d'autant plus que les épreuves auront lieu le mois de Ramadhan. «Tout est fin prêt pour que tout se passe bien. Les cantines vont fonctionner très normalement. Le transport est assuré à tous les candidats qui seraient appelés à se déplacer», nous confia une source proche de la commission chargée de la préparation. A noter que la sécurité autour des établissements sera assurée alors qu'à l'intérieur, la protection civile et les équipes médicales seront présentes. «Nous avons maintenant assez d'expérience. Tous les manques qu'on nous signale chaque année sont revus et comblés», ajoutera la même source. Concernant l'organisation, l'inspecteur administratif de la circonscription de Tizi-Gheniff et M'Kira, M. Slimane méziani dira:. «Nous avons au total 731 candidats répartis sur 15 centres d'examen: 9 centres à Tizi-Gheniff et 6 centres à M'Kira». Delon notre interlocuteur, la liste des surveillants est déjà prête: «Le mécanisme est toujours le même. Nous avons deux surveillants par salle. Il y a même une liste de suppléants s'il y aurait des défections», dira-t-il. Il est à signaler que les épreuves sont toujours les mêmes: langue arabe, langue française et mathématiques. Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu'initialement prévue pour faire partie de l'évaluation pour cette année, on croit savoir que Tamazight serait pour l'année prochaine. Indubitablement, ce sera une première au cycle primaire, quand on sait que cette matière était incluse au BEM et au Bac depuis déjà des années. Il est à rappeler que depuis l'an dernier, il n'y a plus de deuxième session. Mais le candidat qui n'aurait pas la moyenne de 5/10 verra sa moyenne calculée sur la base de la somme de sa note d’examen ajoutée à sa moyenne annuelle, le tout divisé par deux. Dans le cas où il obtient 5/10, il sera déclaré admis en 1ère année moyenne. C’est donc une forme de rachat. Par ailleurs, beaucoup trouvent que cet examen est un peu traumatisant pour des élèves de cet âge, d’où l’insinuation de sa suppression. Pourrait-il y avoir débat autour de la question ?

Amar Ouramdane