Opération de nettoyage à la cité 160 logements

A quelques jours du mois de Ramadhan, le comité de la cité dite des 160 logements a appelé à un volontariat. En effet, avant-hier, dès huit heures du matin, les jeunes du quartier munis des outils nécessaires se sont donné le mot et étaient au rendez-vous pour nettoyer entièrement les espaces entre les immeubles envahis par des herbes sauvages, et ramasser les détritus qui jonchent les alentours. «Vraiment, je suis très content de voir cette mobilisation. Peu à peu, l'esprit de la protection de l'environnement et de la propreté d’antan prend le dessus sur les mauvais comportements qui ont fait leur apparition dans notre société connue pour ses traditions d’hygiène. C'est un plaisir de voir ces jeunes se mobiliser de la sorte. Déjà, nous avons presque fini», nous dira M. Sid Ali Chaouche, en sa qualité de président du comité de quartier. Et de poursuivre : «C'est un volontariat décidé à la veille du mois de Ramadhan et aussi, avant l'entame de l'été. Cette année, des herbes folles ont envahi tous les espaces. Il faut désherber avant les grandes chaleurs pour prévenir des départ de feux». Devant la complexité de la tâche, tout a été mis en œuvre. Aux environs de la mi-journée, des dizaines de sacs-poubelles étaient déjà remplis. Ils n'attendent qu'à être acheminés vers la décharge. «Depuis la création du comité, le cadre de vie des résidents s'améliore de jour en jour. Je peux vous dire que notre quartier est devenu le plus propre et le mieux organisé. Il faut encourager et féliciter ces jeunes qui prennent de telles initiatives», nous dira une personne âgée résidente dans ce quartier. Effectivement, à l'actif du comité, on retiendra par exemple une mise en place de poubelles bien mieux réparties qu'auparavant ainsi que l'organisation des stationnements réservant à chacun sa place pour mettre fin à l’anarchie. «Nous avons installé des panneaux interdisant le stationnement aux étrangers», nous expliquera un autre volontaire. Par ailleurs, une belle fontaine a été réalisée dans cette cité permettant aux passants de se désaltérer. Les jeunes ont passé des journées entières à embellir leur cité en réalisant des fresques murales. Une scène de cueillette des olives, une photo d'une ruelle de la ville des années 50, un portrait de Krim Belkacem, un autre de Mouloud Mammeri, viennent ainsi transformer totalement l’apparence de la cité. «Bravo aux jeunes de ce quartier. Ces fresques murales sont très bien réussies. Ah! Si cela se produisait dans tous les quartiers et les cités, la vie dans nos quartiers serait plus agréable. Cela fait pourtant partie de notre culture, nos aïeux entretenaient collectivement leur villages et protégeaient leur environnement. Ils avaient même une réglementation rigoureuse à laquelle tout le monde est soumis, sous l’autorité indiscutable de Tajmaat», rappelle, un homme d’un certain âge, du quartier.

A. O.