Le CW258 impraticable

La CW252, chemin reliant le village Taksebt au chef-lieu de la commune d’Iflissen, Agouni Moussi, est impraticable.

Les citoyens ont tiré la sonnette d’alarme sur cet état de fait, espérant que la nouvelle assemblée à la tête de leur commune procèdera à sa réfection dans les plus brefs délais. C’est d’ailleurs le même avis exprimé par beaucoup de citoyens abordés, «car, indiquent-ils, il s’agit d’une route très importante». Le chemin en question relie, en effet, le plus grand village de la commune au chef-lieu et fait vivre des centaines, voire des milliers, de commerçants. C’est pourquoi ce chemin, comme beaucoup d’autres à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, nécessite des travaux d’urgence. Conscients de l’impératif de rénover le réseau routier, les pouvoirs publics viennent de débloquer une enveloppe budgétaire de deux milliards et demi de dinars, destinés aux travaux de revêtement des routes qui relient les villages entre eux et les chefs-lieux de leurs communes. Le budget, qui vient d’être alloué à la wilaya de Tizi-Ouzou par le ministère de l’Intérieur, couvrira financièrement le revêtement et la réfection de quatre cents kilomètres. Aussi, une route comme le CW252 reliant Taksebt à Agouni Moussi, peut bénéficier de cette cagnotte, car, pour le moment, seules quelques communes semblent être concernées par le projet, comme Azeffoun. Enfin, pour revenir au village Taksebt, il convient de rappeler que ce dernier est une destination touristique incontournable du littoral de la wilaya. Des sites antiques et des vestiges d’un patrimoine local inestimable sont encore existants. Les populations locales et le mouvement associatif tentent de sauvegarder ce legs des anciens. Des sites comme Djelahem sont indéniablement à inscrire dans le patrimoine à protéger.

Akli N.