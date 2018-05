Sensibilisation sur les maladies chroniques

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Une journée de sensibilisation sur différentes maladies a été organisée, le week-end dernier, dans la commune d’Iflissen, daïra de Tigzirt. Initiée par le mouvement associatif local en collaboration avec l’EPH de Tigzirt, cette première campagne qui a drainé un nombre important de la population locale a été tenue à l’école primaire du village Taksebt. Un riche programme de dépistage et de sensibilisation sur certaines maladies chroniques et cancers a été retenu par les organisateurs. Des conférences ont aussi été animées par des médecins spécialistes sur notamment l’intérêt de se faire dépister. Dans son allocution, Dr Reniffi a insisté sur l’importance du dépistage du cancer du col de l’utérus. Des communications sur le régime des diabétiques et les effets nocifs du tabac ont été présentés au public. Un mini-stage de premier secours a en outre été retenu au profit des villageois. En marge de cette journée de sensibilisation, une campagne de dons de sang a été initiée par les organisateurs. Dans la commune voisine de Boudjima les membres de l’association Garoura avaient organisé une journée de sensibilisation, le week-end dernier, au niveau de l’école primaire du village Tarihant. Plusieurs médecins-spécialistes ont participé bénévolement à ces journées de sensibilisation et d’information au profit des populations rurales.

A. N.