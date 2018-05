Une cellule d'archives pour bientôt

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Le campus de Tamda de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou sera doté incessamment d'une cellule d'archives à usage académique. Un important fond documentaire sera ainsi mis à la disposition des étudiants, notamment ceux de master en sciences sociales et d'histoire. De précieux documents ont été ramenés essentiellement du centre d'archive de Vincennes (France), a affirmé M. Abdelghani, enseignant en science de l’information et de la communication. «À présent, la bibliothèque sera enrichie d'important lot d'archives sur la guerre d'Algérie, essentiellement sur la wilaya III historique. Il faut aussi souligner le grand apport du professeur Ahmed Tissa et Abderzak Iddir, respectivement recteur et vice-recteur de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, pour la réussite de ce projet ambitieux qui servira de guide théorique aux étudiants», a-t-il précisé.

Lyes Mechouek