La population appelée à la rationalité

Par DDK

En collaboration avec les associations de protection du consommateur, la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou a lancé, dimanche dernier, une vaste campagne de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire sous le thème «Manger saint et gaspiller moins». Le coup d’envoi a été donné durant la matinée de cette journée au siège de la DCWTO. Cette campagne de sensibilisation, de vulgarisation et d’information de grande envergure, au profit du consommateur, s’étalera au-delà du mois de Ramadhan. Un mois marqué, ces dernières années, par des dépenses folles de beaucoup d’Algériens, érodant le pouvoir d’achat déjà rudement éprouvé par les dernières lois de finances. A noter que cette action se poursuivra jusqu’à la fin de la saison estivale, a-t-on appris de la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou. Cette même direction a prévu pour cette campagne plusieurs activités visant à sensibiliser les différentes tranches de la société sur les risques de la surconsommation, par le biais de divers médias et à travers l’organisation de journées de sensibilisation et d’exposition, portant sur l’impératif de rationaliser les dépenses, notamment pendant le mois de carême.

Rachid Aissiou