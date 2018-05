Recrudescence des vols de camions

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

La commune des Aghribs a enregistré ces derniers mois une recrudescence de vols de camions. Le dernier en date remonte au week-end dernier, lors duquel le propriétaire d’un parc de matériaux de construction du village Tamassit s’est fait subtiliser son camion de marque «Hyundai HD 35». Le véhicule n’a pas été retrouvé à ce jour, contrairement à un autre volé il y a presque un mois, au même village, appartenant à un distributeur de produits frigorifiques. Celui-ci a été volé à proximité du domicile du propriétaire et a été retrouvé quelques heures plus tard à Thenia, grâce au système GPS installé à l’intérieur du véhicule. Le patron de cette boîte de distribution a eu, en effet, l’ingénieuse idée de doter tout son parc roulant de ce système de positionnement dont il est difficile, voire impossible, de s’en apercevoir, permettant, ainsi, la localisation du véhicule. Un peu plus de trois mois de cela, un autre camion a été subtilisé au village Imekhlaf. Cette série de vols a suscité l’indignation et l’appréhension devant un phénomène qui était jusque-là inconnu dans une région connue, pourtant, pour sa tranquillité et sa sécurité. D’après des habitants, le mode opératoire des malfaiteurs laisse à penser qu’il y a un réseau bien organisé derrière ces forfaits. Pour autant, les propriétaires des véhicules, lourds ou légers, ne veulent pas céder à la fatalité. Ils ont exprimé leur détermination à combattre ce fléau, arguant qu’il est inadmissible de laisser «le fruit d’un labeur de plusieurs années se faire voler, sans la moindre réaction».

M. I. B.