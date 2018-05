Les aides jugées insuffisantes

Par DDK | Il ya 1 heure | 150 lecture(s)

Les autorités communales d’Aït Yahia Moussa jugent les aides à l'habitat rural octroyées à la localité trop insuffisantes pour répondre à la forte demande.

«De 2013 à 2016, nous n'avons eu que 660 aides. Nous sommes devant une situation inextricable», dira M. Hakim Amrani, président de la commission sociale. Il ajoutera : «Pouvons-nous régler le problème du logement dans notre commune avec aussi peu d’aides?» Concernant le quota accordé à la commune cette année, il dira : «C'est encore insuffisant. Seulement 140 aides nous ont été octroyés». Selon notre interlocuteur, le nombre de demandes s'élève à 1 500 dossiers. «A ce rythme, et avec seulement les dossiers déjà réceptionnés, il faudra attendre dix ans pour satisfaire les demandes», précisera-t-il. Et d’ajouter : «Le fait est que nous recevons des centaines de demandes par mois. Je lance un appel aux autorités de wilaya, car nous ne disposons pas d'assiettes foncières et notre commune ne bénéficie d'aucun autre programme de logements. Nous n'avons droit ni au logement social locatif ni au LPA ni à l’ADDL. La seule formule qui peut soulager les villageois, c’est l'habitat rural. Et c'est pourquoi nous insistons sur ce sujet». Le président de commission dira vouloir s’adresser aux services concernés pour leur demander de lever toutes les réserves afin de déclasser une partie du domaine forestier au profit de la commune. «Nos prédécesseurs ont déjà déposé un dossier complet et argumenté en 2007, pour que 20 hectares de terres forestières sises sur la route vers Ighil El Vir soient accordés à la municipalité, afin de lancer des programmes de logements de différentes formules. L’objectif est non seulement d’en faire bénéficier les demandeurs, mais aussi de réaliser une éventuelle expansion du chef-lieu communal qui ne peut prétendre à devenir un véritable centre urbain, quand on sait que toutes les poches foncières ont déjà été utilisées. Sinon, c'est une véritable asphyxie qui attend notre commune», regrettera-t-il. Pour information, la commune d’Aït Yahia Moussa a été créée par décret en 1971. En 47 ans d'existence, elle n'a bénéficié que d'une centaine de logements sociaux, dont une partie a été squattée en 2001, lors des événements du printemps noir.

Amar Ouramdane