Les résidents réclament de l’aménagement

Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

Située en plein centre-ville de Boghni, la cité des 18 logements, qui abrite plusieurs organismes de l'État, tels que la recette intercommunale, la conservation foncière et la caisse nationale des retraites, enregistre des carences multiples, signalées par l’association des résidents. Ainsi, parmi les points qui méritent, selon l’association en question, une attention particulière de la collectivité et des autres pouvoirs publics, figure la question de l’aménagement «pour mieux structurer la cité». En ce sens, dans les différentes requêtes adressées aux autorités, les habitants ont mis en exergue «les inondations récurrentes, l'absence de caniveaux pour drainer les eaux pluviales, ainsi que les trottoirs non aménagés». En outre, les doléances de l'association sont élargies pour revendiquer le bitumage de la cour, «promis dans le cadre des opérations de l'amélioration urbaine», ont tenu à souligner les membres de l'association de la cité. De ce fait, en plus de l'éclairage public qui demeure insuffisant, les habitants espèrent la prise en charge de l'ensemble des problèmes dans les meilleurs délais, dont le «stationnement inapproprié des transporteurs de la ligne Boghni - Assi Youcef devant le portail de la cité, devenu une source d'embouteillage et de nuisances, sans parler de l’insécurité». De l'autre côté du quartier, il est utile de signaler qu'une remise en état des lieux est revendiquée par les mêmes citoyens, notamment après le colmatage des regards d’assainissement. En somme, en dépit des avancées enregistrées dans cette cité, avec la réalisation d'une clôture et d'un portail d’entrée, ce qui a contribué à mettre fin au stationnement anarchique, il y a encore des attentes pour améliorer le cadre de vie des citadins.

Merzouk Haddadi