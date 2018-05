Le barrage de Djebla entièrement rempli

Par DDK | Il ya 1 heure | 243 lecture(s)

Le niveau du barrage de Djebla a atteint son maximum, au grand bonheur des agriculteurs locaux. Sur place, à Agouni Ouzaraz, à quelques kilomètres du chef-lieu de la commune d’Ouaguenoun, la verdure qui entoure ce beau réceptacle d’eau pluviale fait renaître l’espoir chez les agriculteurs. Une bonne saison se profile à l’horizon. En effet, le niveau du barrage est à 100 % de remplissage. Ce qui va sans nul doute encourager les quelques fellahs encore en activité à s’investir à fond, en espérant une bonne récolte. La saison des pluies étant bonne, estiment quelques agriculteurs retrouvés sur place déjà en plein préparatif, peut même encourager d’autres agriculteurs à reprendre leur activité. Car, il faut rappeler que l’envasement et le manque de pluies ont conduit un grand nombre de ceux-ci à changer de métier. L’agriculture nécessite des moyens, affiaient-ils pour expliquer leur changement de vocation. Par ailleurs, il convient de rappeler que malgré l’espoir revenu, certains problèmes restent encore devant les agriculteurs. Ayant tracé un bon trait sur l’espoir du projet de récupérer les espaces engloutis par l’envasement, les agriculteurs à Djebla recourent à d’autres moyens pour l’irrigation de leurs terres. Le citernage a fini par avoir raison de toutes les volontés, car il n’était plus possible d’irriguer en achetant l’eau. Le projet revenait trop cher et finit par d’énormes pertes financières. A rappeler aussi que les activités agricoles répandues dans ces terres qui entourent le barrage sont essentiellement la culture du blé et l’agriculture maraichère. Il fut un temps où les piments, les pastèques, les tomates de Djebla rivalisaient avec les meilleures variétés du monde. Avec les sécheresses récurrentes aggravées par l’envasement du barrage, les agriculteurs locaux ont baissé les bras. Ceux qui restaient s’investissaient plus dans les fourrages. Une activité qui ne pouvait même pas couvrir les besoins de la wilaya au vu du développement de l’élevage ovin. A noter également que beaucoup de personnes proposent d’utiliser l’eau du barrage pour les besoins des éleveurs ovins très actifs dans les communes de Ouaguenoun et de Timizart qui composent la daïra d’Ouaguenoun. A rappeler à cet effet, que le village Imaloussen, qui produit le plus de lait en Algérie, se trouve justement dans cette daïra. Preuve qu’avec un peu plus de moyens, la région peut produire de quoi satisfaire les besoins du marché, au moins local.

Akli. N