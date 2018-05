Le marché vole la vedette à l’ex-Mirabeau !

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

Depuis l’année dernière, la commune d’Ouaguenoun dispute le leadership à la ville de Draâ Ben Khedda en matière des prix des fruits et légumes. Les habitants d’Ouaguenoun allaient jusqu’au marché de Draâ Ben Khedda pour s’approvisionner à des prix très concurrentiels avec tous les marchés de la wilaya, voire du centre du pays. Mais ces derniers mois, sur les abords des routes de Timizart Loghbar jusqu’à Sidi Lahbib, les prix affichés par les marchands nouvellement installés sont largement plus bas pour certains produits. La concurrence a commencé surtout au début du mois de Ramadhan. À Timizart Loghbar, au deuxième jour du mois sacré, les prix affichés par les marchands ne différaient guère de ceux qui prévalaient, au même moment, au marché de Draâ Ben Khedda. L’ail était beaucoup moins cher à Ouaguenoun avec une fourchette allant de 25 à 30 dinars. Avec une légère hausse, aux deux premiers jours de Ramadhan, les prix sont relativement stables et égaux entre les deux communes. La tomate et les courgettes sont les «reines» des étals affichant sans vergogne les 130 DA/kg au marché de Ouaguenoun et celui de Draâ Ben Khedda. À Lavdhahi et Tiplakine, dans la commune d’Aït Aïssa Mimoun, les prix sont relativement les mêmes avec une tendance à la baisse pour la carotte cédée à 50 dinars alors qu’à Draâ Ben Khedda, elle affiche les 80 dinars. Avec cette tendance baissière, il ne serait plus nécessaire aux ménages de parcourir des kilomètres pour faire leurs emplettes. Néanmoins, le marché de Draâ Ben Khedda est achalandé par les clients venus des communes limitrophes, voire des wilayas du centre comme Boumerdès et Bouira.

Akli N.