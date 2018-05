Le projet des trente logements RHP relancé

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

C’est l’un des projets les plus anciens parce qu’il a «survécu» à deux exécutifs communaux. Il s'agit de celui portant la réalisation des trente logements RHP, lancés il y a près d'une dizaine d'années. Ce chantier de trente unités, sis au centre du marché du chef-lieu communal, est resté à l'abandon depuis plus de six ans. «Nous n'avions cessé d'alerter les services concernés», confiera un ex-élu de l'Assemblée précédente. Et de poursuivre: «Même le prédécesseur de Bouderbali avait été saisi à ce sujet. Mais, cette fois-ci, je crois que c’est la bonne parce que les travaux ont été relancés. Espérons qu'ils ne s'arrêteront pas car les familles recensées sont dans le besoin le plus extrême». A noter qu’au niveau du chef-lieu communal, il subsiste encore quelques habitations précaires, ainsi que dans les villages de la commune, sachant que cette APC n’a bénéficié d'aucun programme de logements sociaux. Dans le même ordre d'idées, il faut rappeler qu'un programme similaire de dix logements a été attribué il y a de cela plus de trois ans. Pour le moment, les familles bénéficiaires sont impatientes d'être relogées : «Nous vivons dans un semblant d'habitation depuis l'indépendance. Nous ne sommes toujours pas sortis de notre misère», s’indigne le père de famille de l'une de ces trente familles. Pour les responsables locaux, ce projet doit être mené à terme parce qu'il urge. «Nous l'avons trouvé à l'arrêt. Cependant, les démarches pour sa relance étaient déjà en cours. Maintenant que l'entreprise est sur le site, nous devons suivre la situation de l’avancement des travaux au jour le jour, car on doit faire en sorte que ces familles prennent possession de ces logements le plus vite possible. Elles sont vraiment dans le besoin», fera savoir un élu de l’actuelle Assemblée. A souligner que le nombre de logements sociaux réalisés dans cette commune ne dépasse pas encore la centaine, en dépit de la forte demande. Certains pensent que la solution réside dans le transfert d'une partie des terres foncières au profit de la collectivité locale, dans l'espoir d'obtenir quelques de logements.

Amar Ouramdane