Huit projets en cours de lancement

Par DDK | Il ya 12 minutes

Au titre des plans communaux de développement (PCD) de l’exercice en cours, l'APC de Boghni a retenu huit opérations qui sont au stade de lancement pour certaines et d'établissements de contrats pour d’autres. Le président de l’APC et son exécutif ont tenu compte des doléances des comités de villages pour choisir la nature des projets à réaliser. Le choix des élus, approuvé à la majorité par l'Assemblée communale, a pris en compte les problèmes d’alimentation en eau potable à Amghrous et Aït Hamouda, deux zones habitées, à Aït Mendès et Aït Kouffi, pour lesquelles deux projets de réalisation de conduite AEP ont été inscrits. Dans le même cadre, deux projets d'assainissement sont en cours de lancement dans les mêmes villages sur des axes différents. Ces projets serviront à mettre fin aux fosses septiques à Mehvane et Ighil N’bil, ainsi qu’à Ighevirène. Cet effort servira à atténuer les nombreuses réclamations des villageois qui continuent à déplorer l'absence de réseaux fiables. Dans ce secteur, la contribution de la direction de l'hydraulique est plus qu’indispensable, sachant que la commune est dans l'incapacité de répondre à tous les besoins. En matière des travaux publics, l'APC prendra en charge 4 projets, dont l'aménagement et revêtement en béton bitumineux d'une piste à Mehvane, l'engravement de la route reliant Thiniri à Amghrous, ainsi que le bitumage de la route Aït Saâdi, relevant du village Ighezer N’Chevel. Le centre urbain bénéficiera d'un projet d'aménagement de trottoirs en amont de la ville de Boghni, plus précisément sur l'axe routier menant vers le technicum. En dépit de tout ce qui a été accordé comme projets, la commune aura besoin d'un complément de programmes, notamment dans les zones montagneuses et au chef-lieu qui connaissent des extensions difficiles à gérer localement.

Merzouk Haddadi