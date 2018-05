Une piste agricole dites-vous ?

Par DDK | Il ya 30 minutes | 81 lecture(s)

La piste agricole ouverte depuis trois ans environ, au niveau du village El Hammam, relevant de la localité de la Larbâa Nath Irathen, se trouve dans un état lamentable, voire impraticable par endroit, créant des soucis aux usagers et compliquant leur quotidien. En effet, l’annonce de la nouvelle de la réalisation de la piste en question, a été saluée par les citoyens, pensant que cette dernière les soulagera, un tant soit peu, des longues marches pour accéder à leurs champs, qui jusqu’ici n’étaient accessibles qu’à pied. Avec ce fameux projet porteur d’espoir, les habitants n’avaient qu’une idée en tête, y aller cultiver leurs terres et y construire des habitations pour désengorger le village qui commençait à suffoquer. Malheureusement, une fois la piste réalisée et achevée, les citoyens constatent amèrement, que cette dernière ne répond pas à leurs espérances et tous leurs beaux projets tombent à l’eau. Pire encore, dès les premières pluies, la route ne pouvait même pas être empruntée à pieds, rendant ainsi les champs inaccessibles. Les ouvrages effectués étaient emportés par les eaux. Une erreur de planification ou de sous-estimation des épanchements d’eaux, et bonjour les dégâts ! «Nous ne pouvons même pas accéder à nos terres à pieds comme autrefois, c’est devenu impossible », nous dira une femme du village déjà cité. Et d’ajouter : «Le pont qui reliait nos champs est inexistant ! On ne comprend pas comment, et surtout pourquoi, dès les premières gouttes de pluie le pont a cédé et fut emporté par les eaux. Pourtant à quelques mètres de cette passerelle, existe un vieux pont réalisé les années soixante, et qui a résisté à tous les hivers, même aux inondations qu’a connues la localité en 1974. Pourquoi l’ont-ils touché ? Depuis l’ouverture de cette piste, nous vivons le calvaire au quotidien». Et de répliquer : «Celui qui veut se rendre dans son champ, doit prendre d’énormes risques, nous demandons aux autorités de prendre en considération notre problème et de remédier à cette situation dans les plus brefs délais». A en croire certaines informations, la réalisation d’un nouveau pont, cette fois-ci, sur les ruines de l’ancien ouvrage est envisagée, avec la pose de canalisations des eaux usées à l’aide des grandes buses.

Youcef Ziad